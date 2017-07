Actrices die de 40 voorbij zijn, klagen weleens dat ze niet meer aan de bak komen, maar met de 50 in zicht heeft Naomi Watts (bouwjaar: 1968) het drukker dan ooit: dit jaar komen er liefst drie films met haar uit, en daarnaast is ze ook te zien in de Netflix-serie 'Gypsy' en in het nieuwe seizoen van 'Twin Peaks'.