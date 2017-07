De documentaires die u deze week graag informeren (14 tot 20 juli)

Canvas, zat. 15 juli, 20.10

ACTUA Rijkaard Moses Baiden is een Bill Gates in het diepst van zijn gedachten, maar de interviewer van dienst twijfelt aan zijn goede bedoelingen, zeker in een land als Ghana, waar de corruptie hoogtij viert.

Zes, zat. 15 juli, 23.00

MUZIEK In november is het 20 jaar geleden dat INXS-frontman Michael Hutchence dood werd teruggevonden in zijn hotelkamer in Sydney. ‘Autopsy’ reconstrueert de aanloop naar zijn vroegtijdige overlijden.

Canvas, maa. 17 juli, 22.05

ACTUA Stut gerust uw onderkin terwijl u de eerste helft van deze tweedelige BBC-docu over de wereldwijde beurshandel bekijkt: de mannen en vrouwen die getuigen over hun werk, jongleren dagelijks met miljoenen.

Canvas, din. 18 juli, 21.15

GESCHIEDENIS Gruwelijke getuigenissen en archiefbeelden in deze alomvattende docu over de atoombom die in één klap 100.000 doden maakte én de Tweede Wereldoorlog beslechtte.

Canvas, woe. 19 juli, 21.15

SPORT Na elf wereld- en zes Olympische titels forceert baanwielrenner Chris Hoy een oude jongensdroom: hij smijt zich in het autoracen. Deze keer probeert hij met vier gierende banden de top te bereiken.