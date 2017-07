Het tweede seizoen van 'Preacher' is méér van het lichtelijk fantastische zelfde

SERIE Een poging tot beknopte samenvatting: God heeft de hemel verlaten, waarna op aarde de hel is losgebroken. Om de oude orde te herstellen, gaat Jesse Custer, een priester en voormalige crimineel, op zoek naar God, vergezeld door zijn ex-vriendin Tulip (een geweldige Ruth Negga) en een drankzuchtige Ierse vampier. Seizoen twee is méér van het lichtelijk fantastische zelfde: een uitzinnige mix van inktzwarte humor, krankzinnige actie, coole dialogen en méér (cartooneske) gore dan in ‘The Walking Dead’ en ‘Game of Thrones’ samen. En aan de spectaculaire openingsscène kunnen veel suffe blockbusters een enorme punt zuigen. Topreeks!