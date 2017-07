Over de bedenkelijke werkomstandigheden van het legioen gastarbeiders dat in Qatar de stadions voor het WK Voetbal in 2022 moet optrekken, is al véél bericht, maar de Britse filmmaker Adam Sobel wist toch nog een originele invalshoek te vinden: in ‘The Workers Cup’ volgt hij één van de teams die deelnemen aan het gelijknamige, door de FIFA en de Qatarese overheid georganiseerde voetbaltoernooi tussen ploegen van de diverse bouwfirma’s.