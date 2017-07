'From Russia With Love': Trump jr. doet de groetjes terug!

ACTIE Zelf twijfelen wij tussen 'The Spy Who Loved Me', 'Goldfinger', 'On Her Majesty's Secret Service', 'Skyfall' en 'From Russia With Love', waarbij die laatste het duel misschien nét op punten wint. 't Is een verrukkelijke, van pure charme uiteenspattende Bond uit de vroege jaren 60 met die goeie ouwe Sean Connery - over wie ooit iemand schreef dat hij zich als een panter door de decors beweegt - als 007. Dit was de tijd dat Bond nog rondliep met een zwart diplomatenkoffertje (inhoud: twintig munitiepatronen, verborgen mes, opplooibaar geweer, traangaspatroon), dat hij over de mond van een vrouw nog kon zeggen dat die 'de perfect afmetingen voor mij heeft', en dat je de Russische booswicht in het restaurant nog kon herkennen doordat hij rode wijn bij de vis drinkt (de barbaar!). Kijken!