'Citizenfour': Big Brother leest over onze schouder mee

The Guardian-journalisten Glenn Greenwald en Ewen MacAskill en filmmaakster Laura Poitras legde hij omstandig uit hoe zijn voormalige werkgever, de National Security Agency, massaal toegang kreeg tot dataverkeer en telefoongegevens van miljoenen Amerikanen, en hoe geheime diensten wereldwijd burgers bespioneren. Wat we ook doen in dit internettijdperk, Big Brother leest over onze schouder mee. Snowden had bewijzen zat om z'n bewering te staven, in de vorm van duizenden documenten die hij had gekopieerd terwijl hij voor de NSA werkte. 'Citizenfour' doet op onderkoelde wijze kond van Snowdens queeste, en het resultaat is niets minder dan verontrustend. Die Oscar voor Beste Documentaire was dan ook dik verdiend.