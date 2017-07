Best schrap zetten als u deze week ‘A Clockwork Orange’ in ‘Cinema Canvas’ meepikt, want het meesterwerk van Stanley Kubrick uit 1971 is nog steeds het equivalent van een keiharde peer tegen uw appel. Voor klachtenbrieven – bijvoorbeeld omdat u nimmer nog ‘Singin’ in the Rain’ kunt horen zonder te kokhalzen – één adres: Marcel Vanthilt, die de film uitkoos.