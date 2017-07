Microbiologe en schrijfster Rosanne Hertzberger kiest de beeldfragmenten in de eerste 'Zomergasten' van het seizoen

HUMO De minutieuze voorbereiding door de redactie van ‘Zomergasten’ is legendarisch. Hebben ze jou vooraf ook tot op het bot geanalyseerd?

Rosanne Hertzberger «Ja. Het is echt indrukwekkend hoeveel werk ze daar verzetten. De redacteur heeft bijvoorbeeld al mijn columns uitgeprint, in totaal zo’n zevenhonderd pagina’s, om te weten wat me bezighoudt. Zelf heb ik een lijst opgesteld met alle beeldfragmenten die ik zou willen tonen en daarin hebben we dan duchtig gesnoeid. Al is het voor een wetenschapper, die vaker bezig is met vage concepten, niet zo eenvoudig om beeldmateriaal te vinden. Soms is er gewoon niets. Zo wilde ik graag praten over Fritz Haber, de Joodse uitvinder van de kunstmest en de chemische oorlogsvoering. Dat is een héél fascinerend verhaal, alleen bestaan er nauwelijks beelden van.