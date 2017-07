Terzake docu 'Danny in Arabistan': 'In de Gazastrook is de enige uitweg de dood'

Danny Ghosen «Ik stoor me vaak aan de beelden van de Arabische wereld die je op het internet en op tv vindt. Dat stukje van de wereld bestaat heus niet alleen uit mensen die zichzelf opblazen. Er is zoveel léven, en dat wilde ik laten zien.

»Ik was dus op zoek naar een andere kant, maar niet per definitie een mooiere. Want de Arabische wereld is keihard: de mensen moeten knokken voor hun bestaan. Daar had ik het zelf lastig mee: overdag ontmoet je vaak mensen die geen toegang hebben tot water, maar daarna ga je als journalist naar je hotel, waar je een weldadige douche neemt en lekker tafelt in het restaurant. Ik ben zelf opgegroeid in armoede, dus ik weet precies hoe het voelt om niets te veel te hebben. Maar bij het maken van deze reeks heb ik leed gezien waarvan ik dacht: ‘Hoe kán het dat dit nu nog bestaat?’»