'Weg van de wereld': Het aan de man brengen van de wereld

‘Belangrijk is vooral,’ zegt Rob de Wijk, ‘dat het programma toegankelijk is, dat complexe onderwerpen voor een breed publiek te pruimen zijn.’ Het aan de man brengen van de wereld, daar komt het kort door de bocht op neer. En dat is volgens de twee presentatoren ook nodig: ‘De wereld staat volledig op z’n kop.’ We leggen het duo drie stellingen voor.

1. Een moreel zuiver buitenlands beleid is onmogelijk

Arend Jan Boekestijn «Daar ben ik het mee eens. Het veronderstelt immers dat andere mogendheden dezelfde agenda hebben als de EU. Maar wij zijn geen bondgenoot die bij machte is om iets voor elkaar te krijgen. Groot-Brittannië zijn we kwijt met de brexit, Trump vaart zijn eigen koers, Rusland is revanchistisch, China en India doen zich gelden en Erdogan gaat op heel merkwaardige fietsen zitten. Daar zullen we het mee moeten doen.»

Rob De Wijk «Je hebt macht nodig om je wil aan anderen te kunnen opleggen en je waarden te verdedigen. Die macht hebben we niet meer in Europa. We zijn een afkalvend continent. De Europese Commissie en de Wereldbank hebben aan invloed ingeboet omdat de VS en Groot-Brittannië even niet meer meedoen. Waarom zou je macht willen uitoefenen zonder legitimiteit?

Dan ben je ook een boef.»