De documentaires die u deze week graag informeren (van 21 tot 27 juli)

Canvas, zat. 22 juli, 22.40

MUZIEK Hartverscheurende inkijk in het met drank, drugs en foute beslissingen gelardeerde leven van zangeres Amy Winehouse, die in 2011 voor eeuwig in rehab ging. Kreeg in 2016 een Oscar voor de Beste Documentaire.

Canvas, zon. 23 juli, 23.30

MUZIEK Tot haar overlijden in 1992 woonde de Berlijnse überdiva Marlene Dietrich als een halve kluizenaar in een Parijs appartement. Schaarse intimi halen herinneringen uit die periode op.

Canvas, maa. 24 juli, 21.55

ACTUA Een blik achter de gouden schermen van Sunseeker, een Engels bedrijf dat luxejachten voor de allerrijksten bouwt. Op de website is het vergeefs speuren naar de koopjeshoek.

NPO 2, din. 25 juli, 22.40

ACTUA Na vijftig jaar strijd ondertekenden het Colombiaanse leger en guerrillabeweging FARC vorig jaar een bestand. Documaakster Natalia Orozco registreerde de onderhandelingen.