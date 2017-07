American football, hilariteit en ontroering in de Netflix-reeks 'Last Chance U'

DOCUSERIE In de zes daaropvolgende afleveringen zat de filmploeg spelers, coaches en onderwijzend personeel dicht op de huid, wat aanleiding gaf tot tientallen prachtscènes vol hilariteit, tragiek en ontroering – coach Buddy Stephens die z’n spelers bulderend moed inspreekt, de heerlijke monitor Brittany Wagner die de studenten ook naast het veld bij de les houdt, linebacker Ronald Ollie die terugkeert naar z’n miserabele thuis. Niet dat we plots warm gingen lopen voor American football – gehelmde en geharnaste spelers die, high van de adrenaline, onzacht op elkaar inbeuken? Nee, bedankt! Maar ‘Last Chance U’ ontblootte het leven in al z’n rauwheid, en verdiende in elk geval een vervolg. Go, Lions!