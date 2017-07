Jason Bateman en een voortreffelijke Laura Linney in Netflix-drama 'Ozark'

SERIE Hij vertolkt de rol van Marty Byrde, een financieel expert die in een lastig parket terechtkomt wanneer blijkt dat zijn businesspartner één van hun klanten, een Mexicaanse drugsbaron, heeft opgelicht. Als Marty niet met een kogel in zijn kop wil eindigen, moet hij zo snel mogelijk een pak drugsgeld wit zien te wassen. Klinkt spannend, en dat ís het in het begin ook, maar de zaak tien afleveringen lang boeiend houden (halverwege ontsnapte ons toch wel een enorrume geeuw), bleek toch een tikje te véél gevraagd. Maar altijd leuk om de voortreffelijke Laura Linney aan de slag te zien, en de in het oog te houden Julia Garner (‘The Americans’) toont zich andermaal een heuse revelatie.