DOCU De film toont hoe belangrijk koraalriffen zijn als ecosysteem (héél belangrijk), hoe acuut de situatie is (als we niet ingrijpen, is over dertig jaar al het koraal morsdood), maar ook – via even visueel indrukwekkende als schokkende hires timelapsebeelden – hoe de destructie in zijn werk gaat. Een zoveelste inconvenient truth waar u toch een beetje van zult moeten bekomen.