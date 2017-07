'In Plain Sight', eentje voor fans van het betere Britse crimedrama

MINISERIE Deze ITV-miniserie vertelt het verhaal van de beruchte zaak, en focust daarbij op het kat-en-muisspel tussen de sadistische en arrogante killer (die de politie blééf uitdagen) en de lokale politiechef, een brave gezinsman die heeft gezworen de dader te vatten. Géén makkie in een tijd dat de politie het nog moest stellen zonder beelden van bewakingscamera’s of DNA-bewijs, én nog niet vertrouwd was met dit soort van blind geweld. Niet te missen voor liefhebbers van het betere (Britse) crimedrama.