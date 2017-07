FILM De tienerdochter van een medium dat aan de kost komt door de boel te belazeren, stelt voor om een ouijabord te kopen; voor moedertjelief er erg in heeft, houdt een onbekende geest haar andere dochter in de tang en volgen de gruwelen elkaar in sneltempo op. Tip: zet uw versnaperingen nét buiten handbereik, want u zult meermaals molenwiekend uit uw fauteuil opspringen bij deze clevere mix tussen een spookhuis, exorcisme én historisch drama.