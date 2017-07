Bewonder Terrence Malicks lyrisch debuut 'Badlands' op Canvas!

DRAMA Met zijn nieuwste, 'Song to Song', heeft de man zowaar zijn vijfde film sinds 2011 afgeleverd! Goed voor hem, maar over één ding zijn voor- en tegenstanders het eens: zijn recente worpen kunnen niet tippen aan zijn meesterwerken 'Days of Heaven' en 'Badlands'. Het was met die laatste, op feiten gebaseerde film dat Malick in 1973 voor de eerste keer zijn dichterlijke stem aan de wereld liet horen. De hypnotiserende voiceover, de hemelse soundtrack, de oogstrelende fotografie: al in zijn debuut was de lyrische stempel van Malick duidelijk zichtbaar, zijn poëtische hand tot in de kleinste uithoeken van het frame voelbaar. Kijk, en laat u betoveren.