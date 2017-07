Caz, vrijdag 21 juli, 20.40

MISDAAD Wij kunnen intussen praktisch alle dialogen uit het meesterwerk van Quentin Tarantino meelippen, en toch gaan we er telkens weer met plezier voor zitten. Al was het maar om Christopher Walken zijn gouden uurwerkmonoloog nog eens te horen afsteken, of om dat avondje in Jackrabbit Slim's opnieuw te beleven.