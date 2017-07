Gilles De Coster aan de aftrap van 'Sports late night'

Geert De Vlieger is vaste analist van dienst, de presentatie gebeurt afwisselend door Bart Raes en Gilles De Coster, die als we hem te horen krijgen nog door China aan het trekken is. Op vakantie, niet voor het nieuwe seizoen van ‘De mol’, want ‘dat nemen we gewoon drie weken lang op voor een green key (groene achtergrond waar andere beelden op geprojecteerd worden, red.) in een leegstaande loods in Merksem’.

HUMO In de trailer voor ‘Sports Late Night’ beloven jullie ‘de magie van het voetbal’ te laten zien. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?