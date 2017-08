Jonas Govaerts «Mijn appreciatie van een film hangt vaak sterk af van wanneer ik ’m precies heb gezien. ‘Donnie Darko’ is uitgekomen in 2001, op het moment dat ik net uit mijn puberjaren kwam. Belangrijk, want ik vind dat de film, veel meer dan de meeste coming of age-verhalen à la ‘Stand by Me’, perfect het gevoel van de puberteit weet te vatten. Als je naar ‘Donnie Darko’ kijkt, voel je hoe het is om tiener te zijn.»