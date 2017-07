We hebben goede hoop dat Samwell Tarly, sinds het begin van ‘Game of Thrones’ de beste vriend van Jon Snow, het einde van de serie zal halen. Nu de spanningen oplopen en alle kampen zich klaarmaken voor de eindstrijd, is hij in de Citadel documentatie over draken en White Walkers aan het opzoeken, en waar kun je tijdens een oorlog beter zitten dan in een bibliotheek?