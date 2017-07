De documentaires die u deze week graag informeren (28 juli tot 3 augustus)

Canvas, zaterdag 29 juli, 22.40

MUZIEK Portret van de Man in Black aan de hand van een dozijn van zijn grootste hits, van zijn eerste nummer één ‘I Walk the Line’ uit 1957 tot zijn Nine Inch Nails-cover ‘Hurt’ uit 2002.

Canvas, dinsdag 1 augustus, 21.05

GESCHIEDENIS Docu over de interviews van schrijver Michael Musmanno in 1948 met enkele getuigen van Hitlers laatste dagen. De videotapes van die gesprekken leken lang verloren, tot ze in 2013 opdoken in een archief.

Canvas, woensdag 2 augustus, 21.05

SPORT Bij de start van de Belgische competitie herhaalt Canvas de docureeks van Ruben Van Gucht over legendarische elftallen uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis. In aflevering één: Anderlecht in 2000.

Canvas, donderdag 3 augustus, 21.05

ACTUA Voor wie zich de afgelopen maanden heeft afgevraagd hoe Donald Trump ooit in het Witte Huis is kunnen raken: deze docu van de Amerikaanse openbare omroep PBS legt het netjes uit.

NPO 2, donderdag 3 augustus, 23.50

SPORT Docu over de beruchte sprintfinale op de Spelen van Seoel in 1988, toen de Canadees Ben Johnson goud won en een wereldrecord vestigde, maar ’s anderendaags gediskwalificeerd werd wegens dopinggebruik.