Een groezelige motelkamer en enkele onfortuinlijke passanten in 'Room 104'

SERIE ‘Room 104’ is gemaakt door de broers Mark en Jay Duplass, van wie op HBO eerder al de erg mooie dramedy ‘Togetherness’ liep, en werd aangekondigd als komische reeks. Maar in de vijf afleveringen die we al konden bekijken, viel er toch niet veel te lachen. Eerder drijft de serie op een creepy ‘Black Mirror’-achtige sfeer, met verhalen over een duiveluitdrijving die verkeerd afloopt of over een jongedame die moet babysitten op een jongetje dat een al dan niet imaginair griezelig vriendje heeft. Zoals vaak in een ‘anthology show’ schommelt het niveau, maar in elke aflevering zat er wel minstens één moment dat ons liet opschrikken en benieuwd maakte naar de volgende.