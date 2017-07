'Out Of Thin Air': een dubbele moord op het anders zo vredige IJsland

DOCU In 1974 verdwenen daar in enkele maanden tijd twee mannen. Hun lichamen werden nooit gevonden, maar de politie ging al snel uit van moord. Zes verdachten werden opgepakt en, nadat ze hadden bekend, ook veroordeeld, maar over hun schuld zijn de grootste twijfels blijven bestaan. ‘Out of Thin Air’ doet de zeer complexe zaak nog eens uit de doeken en knoopt interviews, archiefbeelden, Scandi noir-achtige dramatische reconstructies en enig eigen speurwerk knap aan elkaar tot een fascinerende psychologische thriller. Weliswaar één die u nog met een hoop vragen achterlaat.