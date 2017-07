'Daughters of Destiny': vijf Indische meisjes proberen hun eigen lot en dat van hun familie te verbeteren

ACTUA Maar de nieuwe vierdelige serie ‘Daughters of Destiny’ volgt enkele meisjes en jonge vrouwen die proberen op te klimmen uit hun precaire situatie en de armoede en onderdrukking achter zich te laten. Dat gebeurt met de hulp van Shanti Bhavan, een school in Tamil Nadu die twintig jaar geleden werd opgericht en zich richt op de allerarmste kinderen uit de streek. De makers van ‘Daughters of Destiny’ gingen zeven jaar lang filmen in en rond Shanti Bhavan en volgden vijf leerlinges tussen 7 en 23 jaar oud die proberen hun eigen lot en dat van hun families te verbeteren.