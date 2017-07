Veertigers die zich als twintigers gedragen in 'Friends from College': had grappig kunnen zijn

COMEDY Ten bewijze: ‘Friends from College’, een komische reeks over een groepje mannen en vrouwen die op de universiteit samen gingen feesten en met elkaar naar bed gingen en nu, twintig jaar later, nog steeds grotendeels hetzelfde doen. Op zich zou een serie over enkele veertigers die zich blijven gedragen alsof ze 20 zijn grappig kunnen zijn, maar hier werkt het vooral op de zenuwen – alsof de meest onvolwassen personages uit het hele oeuvre van Judd Apatow in één kamer zijn gezet en loos mochten gaan. Dan herbekijken we liever de gewone ‘Friends’.