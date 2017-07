'After the Storm': mooi drama over menselijke tekortkomingen

DRAMA De boosdoener komt in de persoon van Ryota (vertolkt door Hiroshi Abe), die ooit een prestigieuze prijs won voor zijn debuutroman, maar die al snel door zijn muze in de steek werd gelaten. Sindsdien moddert hij al vijftien jaar aan als privédetective, bespioneert hij zijn ex-vrouw en laat hij geen kans onbenut om in het huisje van zijn moeder waardevolle spullen scheef te slaan. En toch. In een verhaal waarin menselijke tekortkomingen centraal staan, blijven we medeleven, ja, zelfs sympathie koesteren voor Ryota. Het zal die hondenblik zijn.