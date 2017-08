Docu 'To Stay Alive - A Method': een nihilistisch manifest met Michel Houellebecq en Iggy Pop

KUNST Het manifest bulkt van zijn typische nihilisme – ‘Wees niet bang voor geluk: het bestaat toch niet’ – maar toch was de tekst in de eerste plaats bedoeld om zichzelf moed in te schrijven. Niet zo vreemd dus dat de Nederlandse documentairemaker Erik Lieshout (die in 2009 al het Houellebecq-portret ‘Laatste woorden’ maakte) zijn verfilming van ‘Leven, lijden, schrijven’ de ondertitel ‘Een feelgoodfilm over lijden’ meegaf. De film volgt enkele getormenteerde dichters uit Houellebecqs omgeving en de teruggetrokken beeldhouwer Vincent, die wordt gespeeld door de auteur zelf. Maar de opmerkelijkste rol is voor rocklegende en Houellebecq-fan Iggy Pop, die voorleest uit het manifest en op het einde ook even aanschuift aan de keukentafel van de auteur.