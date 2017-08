'Wet Hot American Summer': revival van een cultfilm

SERIE De comedy uit 2001 over de belevenissen van een groepje tieners op de laatste dag van een zomerkamp flopte aan de bioscoopkassa’s maar groeide daarna vooral in de Verenigde Staten uit tot een cultfilm. Twee jaar geleden zorgde Netflix al voor een ‘Wet Hot’-revival met de achtdelige prequel ‘First Day of Camp’, nu lanceert het bedrijf deze sequel, die zich afspeelt tien jaar na de gebeurtenissen in de film – in 1991 dus. Alle bekende koppen doen opnieuw mee, alleen Bradley Cooper moest vanwege zijn drukke agenda verstek laten gaan.