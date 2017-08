'Sausage Party': onderbroekenlol en slimme satire

FILM Deze comedy over enkele supermarktproducten die dromen van een leven in ‘The Great Beyond’ – de hemel voorbij de automatische deuren – zit immers vol vulgaire grappen en aangebrande humor, en mondt zelfs uit in een heuse orgie met allerlei onschuldige voedingswaren. Maar voor wie er oud genoeg voor is, valt er in ‘Sausage Party’ wel heel veel te lachen. Onder alle onderbroekenlol zit bovendien ook een slimme satire over onze wegwerpmaatschappij en over religie en onverdraagzaamheid.