MINISERIE Het is een zaak die het uiterste van haar vergt, en dat terwijl Weeks ook net ontdekt heeft dat ze zwanger is. Bijster origineel lijkt het vierdelige ‘In the Dark’ – een verfilming van de thrillers van Mark Billingham – niet echt, maar voor de liefhebbers van Britse krimi’s zal dat wellicht geen bezwaar zijn. Zeker aangezien een deel van de serie opgenomen is in het wondermooie Peak District.