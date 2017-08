Het beklag van Jonathan Holslag: 'Trump is gruwelijk onhandig'

HUMO U reist op dit ogenblik als reporter door Europa.

Jonathan Holslag «Ik wil vooral onderzoeken hoe de veiligheid in en rond Europa is geëvolueerd. Het is binnenkort vijftien jaar geleden dat de EU uitpakte met een eerste veiligheidsstrategie. Wat is daarvan gekomen, hoe ontwikkelde de Europese invloed zich, wat zijn de nieuwe uitdagingen? Daarvoor reis ik het komende jaar van Groenland over Oost-Europa en de Balkan naar Noord-Afrika. Ik zal er praten met politici, diplomaten en militairen, maar zal ook peilen hoe jonge mensen in vaak moeilijke omstandigheden het beste van hun leven proberen te maken. Dit project is voor mij een welgekomen afwisseling op Azië, al blijf ik het daar ook volgen.»