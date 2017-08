Luc Vrancken (productiehuis De Mensen) «Als je ‘Wie wordt Euromiljonair’ nu bekijkt, schrik je toch even: zo traag! Maar op een tv-beurs zagen we de Australische versie van de quiz, waarin kandidaten elk om de beurt een vraag beantwoorden, en enkel degene die bij de vijftiende en laatste vraag op de hot seat zit het geld krijgt. Toen we dat concept aan VTM voorstelden, waren ze meteen enthousiast.»

HUMO Wat is het grootste verschil met vroeger?