'De ochtend' met Michaël Van Droogenbroeck: 'Ik presenteerde op mijn 13de al bij de vrije radio'

HUMO Meestal ruilen VRT-gezichten de radio na verloop van tijd in voor televisie, maar jij maakt dus de omgekeerde beweging.

Michaël Van Droogenbroeck «Ja. Voor de duidelijkheid: het is maar een tijdelijke vakantiejob, hè. Ik vind mijn job bij ‘Het journaal’ nog altijd zeer fijn om doen. Al is het wel zo dat ik altijd gefascineerd ben geweest door het medium radio. In een ver verleden – noem het gerust een jeugdzonde (lacht) – heb ik nog voor de vrije radio gewerkt bij ons in de streek, in het Pajottenland. Begin jaren 90 stelde zo’n vrije radio natuurlijk nog niet veel voor, maar ik had er als 13-jarige toch maar mooi een muziekprogrammaatje. Dat heb ik toen vijf jaar gepresenteerd – pas toen ik ging studeren in Brussel is die hobby wat naar de achtergrond verdwenen.»