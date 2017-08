Door '50 Shades of Grey is hij het kleine scherm intussen wat ontgroeid, maar deze week is Jamie Dornan nog eens volop in de huiskamer te zien: als duivenliefhebber Colin in Dominique Derudderes 'Flying Home', en als psychopatische Paul Spector in het derde seizoen van de Britse misdaadserie 'The Fall' - de reeks die voor hem de doorbraak betekende.