Toen vorig jaar bekend raakte dat tientallen Russische atleten jarenlang met medeweten van de overheid verboden middelen hadden genomen, zat regisseur Bryan Fogel op de eerste rij. Hij stond nauw in contact met Grigory Rodchenkov, die had meegewerkt aan het dopingprogramma en uit de biecht had geklapt. Hoe Fogel hem bij toeval leerde kennen en meegesleurd werd in het verhaal, is te zien in zijn spannende documentaire ‘Icarus’. Die komt op Netflix net voor de start van het WK Atletiek in Londen, waarvoor Rusland geschorst is.