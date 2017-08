'United Shades of America': leven in het diverse Amerika van vandaag

Canvas, maandag 7 augustus, 20.20

ACTUA Geen tv-zender die er vaker door Donald Trump van beschuldigd wordt fake news te brengen dan CNN, maar laat dat er u niet van weerhouden om volgende week ‘United Shades of America’ mee te pikken. In deze reportagereeks – die vorig najaar ook al op de Nederlandse tv te zien was – gaat CNN-journalist W. Kamau Bell praten met mensen van alle standen en rassen, in een poging om een beeld te schetsen van hoe het is om in het Amerika van vandaag te leven. Zijn gesprekspartners zijn heel divers – in de eerste aflevering trekt hij naar enkele Ku Klux Klan-leden, maar hij gaat later evengoed onderzoeken hoe het is om in het uiterste noorden van Alaska te wonen – maar Bell treedt iedereen zonder vooroordelen tegemoet. Canvas zendt op vijf opeenvolgende avonden vijf van de zeven afleveringen uit het eerste seizoen uit, dat dateert van voor de presidentsverkiezingen.