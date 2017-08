'Dog Day Afternoon': één van de beste films aller tijden

CANVAS, VRIJDAG 4 AUGUSTUS, 22.15

CLASSIC Hoe briljant Al Pacino ook was in de Godfather-trilogie, toch kan niets tippen aan zijn zweterige intensiteit in dit meesterwerk van Sidney Lumet. Pacino speelt een stuntelende bankovervaller, wiens korte hold-up (‘In tien minuten zijn we binnen en buiten!’) ontaardt in een gijzeling die uur na zenuwslopend uur aansleept, tot er voor overvallers en gegijzelden pizza moet besteld worden. Lumet geeft de film een broeierig, claustrofobisch sfeertje, maar hoe spannend het ook wordt, hij heeft altijd oog voor de absurde humor van de situatie en de menselijkheid van de personages – een telefoongesprek tussen Pacino en zijn vriend is bijna gênant intiem om naar te kijken. Eén van de beste films van de jaren 70, één van de beste van Sidney Lumet en eigenlijk gewoon één van de beste films aller tijden.