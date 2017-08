Wim Opbrouck in 'Zomergasten': 'Ik was een fan van het eerste uur'

HUMO En nu zit je in ‘Zomergasten’: het ultieme bewijs dat onze noorderburen je in het hart hebben gesloten.

Wim Opbrouck «Zelf ben ik dan weer een ‘Zomergasten’-fan van het eerste uur. Toen ik jonger was, waren er drie programma’s waarvoor ik altijd thuisbleef: een Alpenrit in de Tour de France, ‘Van de schoonheid en de troost’ van Wim Kayzer en ‘Zomergasten’. Vaak nam ik die afleveringen ook op, al had je daar toen wel minstens vijf videotapes voor nodig (lacht). Nu heb je als theatermaker internetkanalen als YouTube en Vimeo om inspiratie uit te putten, maar in die tijd was ‘Zomergasten’ de enige plaats waar je straffe documentaires kon ontdekken.»