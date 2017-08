De gebroeders Borlée intiem: 'We mochten vier dagen lang álles filmen'

Vincent Langendries «Samen met cameraman Bruno Gathy heb ik in april de Tornados gevolgd op de World Relays, het officieuze wereldkampioenschap estafette op de Bahamas. Er bleef geen enkele deur dicht: gedurende vier dagen mochten we álles filmen. Ik weet al langer dat de Borlées, zonder camera in de buurt, heel fijne, speelse jonge gasten zijn. Maar zodra ze geïnterviewd worden, cultiveren ze een zekere afstandelijkheid. Ze zijn vriendelijk, eerlijk en correct, maar laten niet in hun ziel kijken. In de documentaire krijg je een totaal andere, persoonlijke kant te zien – de Borlées zoals je ze nog niet kent.

»Toch gaat ‘Au cœur des Tornados’ niet over Jonathan, Kevin en Dylan alléén, maar over het hele estafetteteam. Dus óók over Julien Watrin en Michael Rossaert, het jonge talent dat op de World Relays voor het eerst geselecteerd was. Ze kunnen er allemaal begeesterend over vertellen, en ze worden echt emotioneel als ze het over hun ploeg hebben. Dat was wat we beoogden: veel meer dan in prognoses over tijden en records waren we geïnteresseerd in hoe dat is, een individuele sport als ploeg beleven.»