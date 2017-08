ÉÉN, VRIJDAG 11 AUGUSTUS, 23.55

DRAMA Tussen de Oscarwinnende successen ‘Wall Street’ en ‘Born on the Fourth of July’ in, maakte Oliver Stone dit vrijwel compleet vergeten drama over een shock dj die door het lint gaat tijdens een radio-uitzending. Niet Stones beste, maar wel compact en intens. Michael Wincotts cameo als giechelende stoner is onvergetelijk.