BBC 2, ZONDAG 13 AUGUSTUS, 22.00

ACTUA BBC-docu over Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse Geniale Kameraad Kim Jong-un, die eerder dit jaar met een mysterieus chemisch goedje werd omgelegd.

CANVAS, ZONDAG 13 AUGUSTUS, 22.30

PORTRET Een plejade van bekende acteurs steekt in deze ‘American Masters’-aflevering de loftrompet over de eigenzinnige regisseur. Over Allens vermeend seksueel misbruik wordt zedig gezwegen.