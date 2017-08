'Carpool Karaoke: The Series': de populaire rubriek van James Corden wordt een volwaardige tv-show

COMEDY Voor de Apple-versie werd het concept lichtjes aangepast: Corden is niet meer de vaste sparringpartner (er worden verschillende celebrity’s aan elkaar gekoppeld) en de auto wordt af en toe verlaten voor een uitstapje naar een wassalon, een bar of (in het geval van Metallica) een superette. De line-up oogt alvast indrukwekkend: zo passeren in de trailer LeBron James, Trevor Noah, Sophie Turner en Maisie Williams (Sansa en Arya Stark uit ‘Game of Thrones’) en de volledige familie Cyrus de revue. Minder vrolijk: voor Chester Bennington werd het één van zijn laatste tv-optredens. De Linkin Park-zanger pleegde kort na de opnamen zelfmoord.