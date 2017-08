'Steve Jobs': slot van de 'Amerikaanse rijke mensen'-trilogie van Aaron Sorkin

FILM Eerst was er ‘The Social Network’, over Facebookstichter Mark Zuckerberg, daarna ‘Moneyball’, over baseballmanager Billy Bean, en nu dus deze blik op het leven van de Apple-messias. En ook al gaat Sorkin hier voor een wat gemakkelijke sentimentele conclusie (Jobs maakte de iPod om zijn vervreemde dochter een pleziertje te doen, snik!), toch is het een genoegen om te zien hoe zijn spitse dialogen worden afgevuurd door een bende rasacteurs die er zín in hebben – Michael Fassbender en Kate Winslet op kop.