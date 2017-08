In het intrigerende drama 'Orpheline' ligt de weg naar de volwassenheid geplaveid met onverwerkte trauma's

FILM Daarin wordt verteld hoe en waarom een meisje is opgegroeid tot een vrouw met een verwrongen identiteit, maar dan achterstevoren: de film begint wanneer schooldirectrice Renée bezoek krijgt van een jongedame die nog een rekening uit het verleden te vereffenen heeft, en springt dan een paar keer terug in de tijd om te laten zien hoe de vork precies in de steel zit. Het resultaat is een intrigerend drama dat laat zien dat de weg naar de volwassenheid geplaveid ligt met onverwerkte trauma’s, met in één van de hoofdrollen de verrukkelijke Adèle Exarchopoulos, die binnenkort tegenover Matthias Schoenaerts staat in Michaël Roskams ‘Le fidèle’.