SERIE Wat zo atypisch is aan deze reeks, is dat het hitsige hoofdpersonage, de achttienjarige Sam, autistisch is, en we zijn verwoede pogingen volgen om ontmaagd te worden. Ouders van kinderen met autisme lieten zich na een preview positief uit over de reeks (de schrijvers en acteur Keir Gilchrist hebben hun huiswerk kennelijk gemaakt); of het ook geestige of vernieuwende comedy oplevert, weten we dus deze week.