'White Gold': niet onaardige komische reeks voor wie kickt op eightiesnostalgie

SERIE Zeven jaar nadat de reeks op Channel 4 liep (er werden daarna ook nog twee zeer succesvolle bioscoopfilms van gemaakt), maakte één helft van het schrijversduo achter de reeks ‘White Gold’, een BBC-serie over enkele jonge en ambitieuze verkopers van pvc-ramen in het begin van de jaren 80. Mét in de hoofdrollen twee acteurs uit ‘The Inbetweeners’. Het levert een bij vlagen niet onaardige komische reeks op, die toch vooral leuk is voor wie kickt op – daar is de dreun van ‘Blue Monday’ al – eightiesnostalgie. Bij de BBC was men alvast zeer tevreden: een tweede seizoen is besteld.