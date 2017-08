KOMEDIE Mikkelsen speelt in deze Deense zwarte komedie een continu zwetende, van een hallucinant kapsel voorziene slager die samen met zijn compagnon een eigen zaak opent. Specialiteit van het huis: gemarineerd mensenvlees. Regisseur Anders Thomas Jensen speelt zelden in op de gore van de situatie – de occasionele emmer vol ledematen en de halve torso aan een beenhouwershaak niet te na gesproken. Veel vaker gaat hij voor gortdroge humor en verrassend veel menselijkheid. De twee slagers blijken immers trieste figuren, die vooral nood hebben aan respect en waardering, zoals iedereen. Een heerlijke film over twee aandoenlijke psychopaten.