Cisse Severeyns «Het programma is een soort ‘Komen eten’ waarbij je een week met mekaar optrekt en punten krijgt, maar dan met huizen. We zijn met drie makelaars en krijgen de opdracht een huis te zoeken voor potentiële kopers. In Nederland is dat al langer gebruikelijk, bij ons zoeken mensen nog vaak zelf, via een website. Of ze stoppen bij een huis waar ze voorbij rijden en dat te koop staat.»

HUMO Waarom besloot je mee te doen?