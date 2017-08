In die serie, die vanaf deze week op Netflix te zien is, neemt het illustere viertal het op tegen The Hand, de organisatie die al opdook in ‘Daredevil’ en ‘Iron Fist’ en waarvan we eindelijk het mysterieuze hoofd (Sigourney Weaver!) leren kennen. Interessant om te weten: om ‘The Defenders’ te kunnen volgen, hoef je niet alle andere reeksen gezien te hebben.